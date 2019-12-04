Банк России установил официальные курсы валют на 5 декабря.

Курс доллара вырос на 5,47 копейки, составив 64,1948 рубля (64,1401 рубля на 4 декабря). Курс евро увеличен на 4,78 копейки до 71,1086 рубля (71,0608 рубля на 4 декабря).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 13:15 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 64 рубля (минус 15 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 70,86 рубля (минус почти 25 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 63,9—64,25 рубля за доллар и 70,83—71,15 рубля за евро.