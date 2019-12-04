Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, что обеспечит рост выплат в среднем на 1 тыс. рублей в месяц, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

«В бюджете ПФР предусмотрены дальнейшие меры по индексации пенсий и пособий. В частности, индексация опережающими рост инфляции темпами. В следующем году страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, что обеспечит рост выплат в среднем на тысячу рублей в месяц. Индексация пройдет с 1 января, на месяц раньше определенного законом о страховых пенсиях срока», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров вырастет в 2020 году до 16,4 тыс. рублей.

«У участников и инвалидов ВОВ, получающих две пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход вырастет до 46,5 тыс. рублей и 39,9 тыс. рублей соответственно», — пояснили в ПФР.