Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку, на заседании в декабре фонд ждет снижения ставки на 25 базисных пунктов, заявила глава постоянного представительства МВФ в России Аннет Киобе.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 декабря 2019 года.

«Эти два фактора — инфляция ниже целевых показателей и тенденция к снижению инфляционных ожиданий — позволяют предположить, что ЦБ будет продолжать снижать ключевую ставку. Все мы будем внимательно следить за заседанием 13 декабря. Полагаю, что консенсус таков, что снижение составит порядка 25 базисных пунктов», — сказала она на брифинге.

«Инфляция по-прежнему находится ниже таргета (4%. — Прим. ред). Несмотря на то, что она существенно замедлилась по сравнению с пиковыми значениями марта, мы прогнозируем, что она снизится до 3% и лишь постепенно будет ускоряться в середине 2020 года до целевых значений», — отметила Киобе.

Она также заявила, что фонд ожидает улучшения прогноза по росту ВВП России в 2020 году за счет роста внутреннего спроса, эффекта от реализации нацпроектов и дальнейшего снижения ключевой ставки Центрального банка.

Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых. Всего с начала года регулятор снизил ставку на 1,25 процентного пункта. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 20 ноября сообщила, что в декабре на заседании совета директоров регулятор рассмотрит целесообразность снижения ключевой ставки.