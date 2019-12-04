Минфин обсуждает с ЦБ ограничения на выдачу кредитов , но считает необходимым сначала оценить эффект от введения показателя долговой нагрузки (ПДН), сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Посмотрим. В целом мы сейчас немного вошли с Центральным банком в дискуссию по поводу количественных ограничений на выдачу кредитов в целом. Мы считаем, что сейчас есть ПДН, надо отработать с ПДН, а потом уже посмотри, что из этого дальше получится. Ну посмотрим», — ответил Моисеев на вопрос о позиции Минфина на предложение ЦБ усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%. Поэтому, подчеркнула глава ЦБ, для предотвращения рисков чрезмерной закредитованности россиян, нужно принимать меры заранее.

Для этого регулятор обсудит с банками возможность введения надбавок по коэффициентам риска по ипотечным кредитам в зависимости от уровня долговой нагрузки заемщика, как это сделано в настоящее время по необеспеченным потребительским кредитам.