Сбербанк проводит предновогоднюю акцию, в рамках которой его клиенты получают возможность выиграть до 100 тыс. бонусов «Спасибо» за расчеты через сервис Apple Pay по картам Mastercard. Об этом сообщили в Сбербанке, уточнив, что акция будет проходить до конца декабря.

Для участия необходимо быть подключенным к бонусной программе «Спасибо от Сбербанка», зарегистрироваться на сайте акции и совершать минимум одну покупку в неделю на сумму от 1 тыс. рублей, оплачивая ее картой Mastercard Сбербанка с помощью Apple Pay.

Каждую неделю среди участников акции, выполнивших ее условия, будет выбираться 1 тыс. человек, которые получат по 1 тыс. дополнительных бонусов «Спасибо».



Участники, выполняющие условия акции на протяжении всех четырех недель ее действия, получат шанс выиграть 100 тыс. бонусов «Спасибо». Предусмотрено 50 таких призов.

