Карты «Тройка» с дизайном в стилистике саги «Звездные войны» появились в продаже в Москве, сообщила РИА Новости пресс-служба Московского метрополитена.



«Приобрести тематические карты «Тройка» можно в сувенирных магазинах метро и на всех стойках «Живое общение», — сообщили в пресс-службе.

В сообщении говорится, что в продажу уже поступили тематические карты, а 6 декабря для покупателей станут доступны брелоки, вкладыши и наклейки с функционалом карты «Тройка» в стилистике саги «Звездные войны».

Сувенирную продукцию выпустили в 28 индивидуальных дизайнах. В пресс-службе метрополитена отметили, что в оформлении использованы изображения сцен из фильмов и персонажей вселенной «Звездные войны», среди которых — главная героиня новой трилогии Рей, а также популярные у фанатов саги дроиды R2-D2 и ВВ-8.

«Накануне выхода на экраны девятого эпизода саги «Звездные войны» мы вместе с компанией Disney в России и СНГ приготовили подарок всем поклонникам эпопеи: карты «Тройка» в уникальном тематическом дизайне. Общий тираж карт, брелоков, вкладышей и наклеек составит 100 тысяч экземпляров», — процитировали в пресс-службе заместителя начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлию Темникову.

Стойки «Живое общение» с сувенирной продукцией расположены на станциях «Александровский сад», «Арбатская», «Площадь Революции», «Пушкинская», «Павелецкая», «Белорусская», «Баррикадная», «Комсомольская», «Курская», «Киевская», «Парк культуры», «Китай-город», «Сретенский бульвар», «Саларьево».

«Звездные войны» были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 млрд долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение «Звездных войн». В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы — начало третьей трилогии, в 2017 году — восьмой.

Выход девятого эпизода саги «Звездные войны: Скайуокер. Восход» (Star Wars: The Rise of Skywalker) в российский прокат запланирован на 19 декабря 2019 года.