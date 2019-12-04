Две российские платежные системы — «Юнистрим» и Contact, которые смогли подключиться к Национальному процессинговому центру (НПЦ) Нацбанка Таджикистана (НБТ) к 3 декабря работают по тарифам значительно выше, чем были у тех, кто не смог полноценно продолжить работу. Об этом сообщает «Коммерсант» .

Оперативно запустила выдачу отправленных из России переводов система «Юнистрим», она заключила соответствующее соглашение с НБТ еще в октябре. Как сообщили в «Юнистриме», переводы осуществляются в рублях, долларах и евро без перебоев. Закончить интеграцию с НПЦ смогли и в Contact. Прием и выдача денежных переводов Contact доступны в четырех валютах: рубли, доллары, евро и сомони. «Золотая корона» пока не смогла подключиться к Национальному процессинговому центру Таджикистана. В НТБ во вторник сообщили, что с «Вестерн Юнион» соглашение подписано, но остались некоторые технические моменты.

В «Золотой короне» отметили, что «существуют сложности с выдачей денежных переводов в Таджикистане в связи с введением НБТ нового порядка переводов». По словам главы НП «Национальный платежный совет» Алмы Обаевой, оператором платежной системы «Золотая корона» является РНКО «Платежный центр», и даже если система подпишет необходимые соглашения, она не сможет разместить средства в НБТ в объеме планируемых переводов. Как ранее поясняли в ЦБ, это запрещено РНКО инструкцией ЦБ. Если НБТ и «Золотой короне» не удастся договориться, большая часть проводимых ею переводов уйдет в наличные, какая-то часть пойдет по банковским каналам, говорит Обаева.

В любом случае снижение конкуренции на рынке денежных переводов приведет к их удорожанию, уверены эксперты. Комиссия за перевод из РФ в Таджикистан в рублях составляет у «Золотой короны» в онлайн 0,5%, в розничной сети — около 1%, у Contact — 1,4%, у «Юнистрим» — 0,95% в банках-партнерах, 1,5% в розничных сетях и онлайн и 2% через собственную сеть.