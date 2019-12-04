Глава Сбербанка Герман Греф предложил предоставить кредитным организациям право на выдачу усиленных электронных подписей юридическим лицам: наделять банки таким правом должна будет Федеральная налоговая служба (ФНС), сообщает РБК . Письмо с предложениями по доработке законопроекта об электронной цифровой подписи, который Госдума уже приняла в первом чтении, Греф направил вице-премьеру Максиму Акимову.

Сбербанк предлагает наделить ФНС правом определять уполномоченные организации, которые смогут выполнять функции по созданию, идентификации и хранению электронных подписей юридических лиц. Так, уполномоченные организации должны иметь чистые активы в размере более 500 млрд рублей; иметь филиалы или представительства не менее чем в 87,5% регионов России; попадать под действие законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

По словам источника издания, данные дополнительные требования распространяются только на доверенные лица УЦ ФНС и не возлагаются на обычные аккредитованные УЦ, которые согласно законопроекту будут выпускать сертификаты для граждан. Таким образом, они не ограничивают конкуренцию аккредитованных удостоверяющих центров.

Греф также считает необходимым предоставить возможность уполномоченным организациям идентифицировать заявителей путем предоставления сведений из собственной системы идентификации и аутентификации. Кроме того, он предлагает не требовать от представителей юрлиц подписывать документы двумя цифровыми подписями, следует из письма.