Госдума приняла в первом чтении законопроект, распространяющий меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на самозанятых граждан, участвующих в процедуре закупок госкомпаний.

В настоящее время самозанятые граждане вправе принимать участие в закупках госкомпаний на общих основаниях и наряду с иными участниками закупок. При этом законодательство предусматривает в отношении субъектов МСП меры поддержки при участии в закупках.

Законопроектом предлагается распространить меры поддержки в течение срока проведения эксперимента по установлению налогового режима на самозанятых (налога на профессиональный доход) в Москве, Московской и Калужской областях, в Республике Татарстан и в отношении самозанятых граждан.

Таким образом, предполагается, что норма о приравнивании таких граждан к субъектам МСП при закупках госкомпаний будет действовать временно — до 2028 года.