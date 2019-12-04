В Экспобанке принято решение не пролонгировать договор с Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), сообщает пресс-служба кредитной организации.



В марте 2019 года АКРА подтвердило Экспобанку кредитный рейтинг «ВВВ+(RU)», изменив прогноз на «позитивный».

Национальное рейтинговое агентство «Эксперт РА» в мае 2019 года присвоило Экспобанку рейтинг «ruА-» со «стабильным» прогнозом. В сентябре 2019 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги Экспобанка до «BB-» с «B +», прогноз — «стабильный».

Чистая прибыль Экспобанка по МСФО за девять месяцев составила 3,5 млрд рублей. Капитал банка вырос с начала года на 26% до 18 млрд рублей. Объем активов достиг 99,6 млрд рублей.