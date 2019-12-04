Банк России считает, что введение механизма поэтапного раскрытия эскроу-счетов для застройщиков до передачи ключей покупателям несет в себе риски появления новых пирамид. Об этом в интервью «Известиям» рассказала заместитель председателя Банка России Ольга Полякова. По ее словам, цель перехода на проектное финансирование строительства жилья с использованием счетов эскроу — защитить интересы граждан.

«И существующий механизм это предусматривает. Открываться эскроу-счет может только в банке с определенным рейтингом, средства застрахованы и будут перечислены застройщику после передачи ключей покупателям. Вы можете быть спокойны, что ваши деньги целы, и вы получили тот продукт, за который перечислили эти деньги», — пояснила Полякова и добавила, что со временем можно будет рассмотреть целесообразность механизма поэтапного раскрытия эскроу-счетов.

«Я думаю, что к этому вопросу можно будет возвращаться не раньше, чем через два года, когда мы наработаем практику, поймем, как работает механизм, насколько быстро застройщики реализуют проект, нет ли здесь проблем», — пояснила зампред ЦБ.

По словам Поляковой, нужно понимать, на каком этапе можно раскрывать счета и перечислять часть денег застройщику.

«В самом механизме поэтапного раскрытия счетов эскроу заложены определенные сложности. Нужно понимать, на каком этапе можно раскрывать счета и часть денежных средств перечислять застройщику. Кто-то должен определить эти критерии. Банк должен будет тогда контролировать, что они были соблюдены, определенный этап строительства пройден. Процесс администрирования этого механизма тоже будет стоить денег, поэтому не приведет к достаточно серьезной экономии», — рассказала она.