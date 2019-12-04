Кредитные организации берут на себя риск по застройщикам, рассказала заместитель председателя Банка России Ольга Полякова в интервью «Известиям» .

«У банков постепенно будет увеличиваться объем кредитного риска на строительную отрасль, и поэтому очень важным становится вопрос оценки этих рисков на этапе принятия решения о предоставлении кредитов», — сообщила она.

Таким образом, банки закладывают свои риски в процентную ставку — банк должен страховать свои риски, создавать резервы под возможные потери по выданным ссудам, пояснила Полякова.

По ее словам, первоначальная рыночная ставка может составлять порядка 12–13%, но по мере поступления денежных средств на счета эскроу она снижается.

«Средняя ставка на всем жизненном цикле кредита может достигать низкого уровня, сегодня — от 5 до 7%. Если уровень покрытия заемных средств деньгами на счетах эскроу выше 100%, с чем мы уже сталкиваемся в ряде случаев и видим на конкретных примерах, то ставка может быть и 1%, и ниже», — рассказала зампред ЦБ.