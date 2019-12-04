Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж передали гендиректору Google Сундару Пичаи контроль над материнской структурой — холдингом Alphabet, говорится в совместном заявлении Брина и Пейджа.

Основатели Google контролировали Alphabet после реструктуризации четыре года назад, в ходе которой онлайн-гигант стал подразделением широкого холдинга.

Alphabet укрепилась в последние годы, а ее подразделения, включая Google, работают эффективно в качестве независимых компаний, отмечают основатели.

«Естественным образом пришло время упростить нашу структуру менеджмента. Мы никогда не собирались удерживать управление в условиях, когда, с нашей точки зрения, есть лучший способ управлять компанией», — пишут Брин и Пейдж.

«Alphabet и Google больше не нужны два гендиректора и президент. В будущем Сундар (Пичаи) будет генеральным директором и Google, и Alphabet», — сообщили Брин и Пейдж.

По их словам, Пичаи будет отвечать как за руководство Google, так и за инвестиции Alphabet в другие проекты. Сами Брин и Пейдж намерены оставаться акционерами Alphabet и заседать в совете директоров компании, а также «регулярно разговаривать» с Пичаи.

Брин и Пейдж основали Google в 1998 году. Компания стала наиболее популярным интернет-поисковиком и лидером на рынке онлайн-рекламы. В 2015 году основатели преобразовали бизнес, подчинив Google вновь созданному холдингу Alphabet и выделив в отдельные компании под контролем холдинга ряд проектов Google. Оборот Alphabet в 2018 году составил около 134 млрд долларов, чистая прибыль достигла почти 31 млрд долларов. В компании работают более 100 тыс. человек.