Банк «Эко-Инвест» внес изменения в линейку вкладов .

По вкладу «Срочный» в рублях процентные ставки составляют 4,5-5,4% годовых (ранее — 5—6%). Минимальная и максимальная сумма депозита не ограничены. Срок — 30, 90, 180 и 365 дней.

Внесение дополнительных взносов и частичное снятие не допускаются. Проценты ежемесячно капитализируются.

Кроме того, по вкладу «Срочный» завершен прием средств в долларах и евро, а также окончен прием средств во вклад «Пенсионный».