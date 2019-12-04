Банки — участники системы страхования вкладов перечислили страховые взносы в фонд обязательного страхования вкладов по расчетам за III квартал этого года в сумме 50,99 млрд рублей. Об этом сообщили в Агентстве по страхованию вкладов, уточнив, что взносы перечислили 375 банков.

За предыдущий квартал взносы в фонд страхования вкладов перечислили 384 банка на сумму 50,34 млрд рублей.

По базовой ставке (0,15% расчетной базы) всеми плательщиками перечислено 49,23 млрд рублей (за предыдущий квартал — 48,26 млрд). По повышенной дополнительной ставке (0,75%) в фонд поступило 1,76 млрд рублей от 22 банков (за предыдущий квартал — 2,07 млрд рублей от 27 банков). Взносы по дополнительной ставке (0,075%) за три последних квартала не поступали.

По вкладам малых предприятий за III квартал банки заплатили 4,5 млрд рублей по базовой ставке и 0,1 млрд — по повышенной дополнительной ставке.

Напомним, ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов служит базовый уровень доходности вкладов. Он рассчитывается ежемесячно, отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на определенные отчетные даты. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки. Периодически обсуждаются варианты ужесточения подхода к высоким ставкам по вкладам .

АСВ справочно указывает, что на 1 ноября 2019 года общий объем застрахованных вкладов составляет 33,022 трлн рублей. Под защитой ССВ находится 29,971 трлн рублей на счетах 230 млн вкладчиков — физических лиц (вкладчик, открывший счета в двух банках, учитывается дважды), а также 3,051 трлн на счетах 2,2 млн юридических лиц, относящихся к малым предприятиям.



Общий размер страховой ответственности агентства перед вкладчиками всех банков (с учетом консолидации по каждому вкладчику остатков на его счетах в банке) составляет 18,796 трлн рублей, в том числе перед физическими лицами — 18,153 трлн, перед малыми предприятиями — 644 млрд рублей.