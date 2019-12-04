Акибанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам , говорится в сообщении кредитной организации.

Так, бюджетным сотрудникам, работникам энергетической сферы и зарплатным клиентам банка кредит доступен по ставке от 9,9% годовых. Сумма кредита без обеспечения — до 2 млн рублей. Кредит оформляется только по паспорту, срок кредита — до семи лет.

Для остальных клиентов ставка составляет от 11,4% годовых с предоставлением минимального пакета документов. Сумма кредита без обеспечения — до 1 млн рублей, срок кредита — до пяти лет.