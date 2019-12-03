Знакомая бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Людмила Тучкова стала фигурантом дела банка «Новое Время». Об этом сообщает Forbes , ссылаясь на источники. Тучковой предъявлены обвинения в незаконном банковской деятельности и участии в преступном сообществе. Она отправлена под домашний арест.

Дело в отношении бывших руководителей банка «Новое Время» было возбуждено в августе 2019 года. Согласно материалам дела, на базе банка работала обнальная площадка, в которую, кроме кредитного учреждения, входили еще 200 компаний в России, и 6 за границей. Через них были выведены более 5,4 млрд рублей. Все трансакции обнальной площадки отображались в закрытой банковской системе в Интернете. По версии следствия, рассказывает источник, Тучкова работала одним из «операторов» этого «Портала» – обрабатывала заявки от клиентов.

Банкир Герман Горбунцов подтверждает, что через банк «Новое Время» шла обналичка средств. По его версии, Захарченко мог получать деньги не за покровительства в бизнесе, а как полноценный участник обнальной системы. Так, существовала целая сеть обнальных площадок, трансакции которых проходили через тот самый «Портал», в ней участвовали различные банки.

При обыске дома у сестры Захарченко, Ирины Разгоновой, оперативники изъяли более 8,5 млрд рублей в рублевом эквиваленте. Среди найденных денег были обнаружены 100 тыс. долларов с маркировкой «Новое время». По требованию Генпрокуратуры эти деньги, а также обнаруженные средства у семьи и друзей полковника и элитная недвижимость, были конфискованы. Среди арестованных денег оказались и 58 млн рублей, обнаруженные на счетах Тучковой, которую следователи посчитали близкой подругой сожительницы полковника.