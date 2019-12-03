Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект об административной ответственности за неоднократное нарушение сроков представления сведений либо представление неполных или недостоверных сведений о трудовой деятельности работников в информационную систему Пенсионного фонда России. Инициатива дополняет пакет законопроектов о введении электронных трудовых книжек.

Законопроектом предусмотрено дополнение Кодекса об административных правонарушениях положением, согласно которому уполномоченные должностные лица в случае неоднократного нарушения сроков передачи требуемых сведений привлекаются к административной ответственности в виде предупреждения.

«Неоднократным нарушением сроков представления указанных сведений либо представлением неполных или недостоверных сведений понимается совершение работодателем указанных действий два и более раза в течение года», — говорится в пояснительной записке.