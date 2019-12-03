В Госдуму внесен проект федерального закона «О внесении изменений в статью 11 ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ» в части установления дополнительных гарантий вкладчиков». Согласно законопроекту, размер страхового возмещения по вкладам предлагается увеличить с нынешних 1,4 млн рублей до 1,78 млн рублей.

Как говорится в пояснительной записке к документу, за 2015—2018 годы уровень инфляции составил 12,9% в 2015 году, 5,4% — в 2016-м, 2,5% — в 2017-м и 4,3% — в 2018-м. Так, проектом предлагается в соответствии с указанными расчетами осуществить индексацию размера возмещения по вкладам с 1,4 млн рублей до 1,78 млн рублей.

«Настоящий проект федерального закона направлен на защиту физических и юридических лиц, их прав и законных интересов, связанных с безопасностью хранения вкладов в кредитных организациях Российской Федерации и повышением уровня гарантий их сохранности», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.