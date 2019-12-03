Дальнейшее ужесточение кредитной политики в части ипотеки может привести к сокращению объемов кредитования.
Банкиры негативно восприняли предложение ЦБ по применению показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика к ипотеке, сообщает «Коммерсант». Банк России планирует обсудить с кредитными организациями возможность введения ограничений по ипотечным кредитам в зависимости от долговой нагрузки заемщика, сообщила ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
В ВТБ считают достаточными действующие ограничительные меры. По словам представителя банка, дальнейшее ужесточение кредитной политики в части ипотеки может привести к сокращению объемов кредитования. В Абсолют Банке полагают, что введение повышенных коэффициентов риска по ипотеке в зависимости от ПДН приведет к тому, что для клиентов, у которых полностью или частично серые доходы, ставка по кредиту может оказаться выше, чем для клиентов с белыми доходами.
Согласно проведенному изданием опросу банков, в среднем среди кредитных организаций отношение платежей по ипотеке к доходам заемщиков составляет около 30%. Эта цифра примерно соответствует опросу ВЦИОМа, согласно которому более половины заемщиков платит по ипотеке не более 25—30% совокупных доходов семьи.
По мнению экспертов, ПДН нужно установить на уровне 30%, а не 50%, поскольку ипотека — это долгосрочные обязательства, а платить половину дохода на протяжении многих лет — это крайне тяжелая задача для заемщика. Повышение коэффициентов риска при высоких уровнях ПДН должно быть меньшим, чем для необеспеченного потребительского кредитования, поскольку ипотечные кредиты являются обеспеченными, более безопасными для банков.
Нет комментариев