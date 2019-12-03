Банк России не планирует продавать долю в капитале Московской биржи на фоне недавней продажи части акций торговой площадки Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в кулуарах «РЕПО-форума», организованного Национальной финансовой ассоциацией.

«На повестке изменения доли ЦБ нет. Это не обсуждается», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее РФПИ понизил долю в уставном капитале Московской биржи до 3,18% с 5%. Другими акционерами биржи являются Банк России с долей 11,8%, Сбербанк — 10%, ВЭБ — 8,4% и ЕБРР — 6,1%.