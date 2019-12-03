Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов, выступающего конкурсным управляющим АБ «Пушкино», о привлечении бывших контролирующих лиц банка к субсидиарной ответственности по его обязательствам. О судебном решении от 27 ноября сообщается во вторник, 3 декабря, на сайте АСВ.

Напомним, банк «Пушкино» лишился лицензии 30 сентября 2013-го, а 3 декабря того же года (дата объявления резолютивной части — 26 ноября) был признан банкротом.

АСВ в ноябре 2016 года подало в Арбитражный суд Московской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности в размере почти 14,775 млрд рублей 12 лиц, контролировавших банк «Пушкино»: Алексея Алякина, Кирилла Никулина, Павла Чернявского, Алексея Ращупкина, Максима Красникова, Алексея Коробицина, Вадима Нарчиса, Ильи Морозовского, Максима Матюшенко, Эдуарда Пичугина, Олега Голикова и Александра Кабанова.

Подмосковный арбитраж в январе 2017 года приостановил производство по этому иску, а в апреле этого года — возобновил . В октябре этого года стало известно об аресте недвижимости и транспортных средств десяти бывших руководителей банка в обеспечение иска АСВ.

«Определением Арбитражного суда Московской области… Алякин А. А., Никулин К. Б., Чернявский П. А., Ращупкин А. Е., Красников М. В., Коробицин А. П., Нарчис В. В., Морозовский И. Г., Матюшенко М. А., Пичугин Э. А., Голиков О. Ю., Кабанов А. Б. привлечены к субсидиарной ответственности по обязательствам банка. Производство по заявлению агентства как конкурсного управляющего банком в части определения размера субсидиарной ответственности по обязательствам банка приостановлено», — говорится в сегодняшнем релизе АСВ.

Как сообщалось, «Пушкино» до февраля 2013 года связывали с бизнесменом Алякиным, известным также по несостоявшейся сделке по покупке компании Potok (ранее Mirax) у Сергея Полонского. Алякин вышел из капитала банка в начале 2013 года, а через несколько месяцев пакет в 19,1% акций «Пушкино» приобрел адвокат Александр Добровинский.

Индивидуальный предприниматель Алякин в начале 2016 года был признан банкротом .



В октябре 2015 года сообщалось, что Алякин объявлен в федеральный розыск по заочному обвинению в организации многомиллионных хищений из банка «Пушкино». В конце того же года Тверской райсуд Москвы санкционировал заочный арест бизнесмена для его розыска по линии Интерпола. В сентябре 2018-го стало известно о его задержании на Украине . Ряд сообщников Алякина уже осуждены за хищение денег из банка «Пушкино».