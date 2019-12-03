Рынок нефти возвращается в 2020 году к ценам на уровне 90 долларов за баррель, что представляет огромную выгоду для России. Такого поворота событий, хоть он и не оценивается как вероятный сценарий, не исключает Saxo Bank, опубликовавший свои десять «шокирующих предсказаний» на 2020 год .

Как поясняется в «шокирующих предсказаниях» (суть приводится в релизе банка), «они касаются в основном серии маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть весьма мощной ударной волной. Хотя эти предсказания не представляют собой официальных рыночных прогнозов Saxo на 2020 год, они предупреждают, что многие инвесторы могут заблуждаться, оценивая вероятность наступления вышеупомянутых событий как пренебрежимо малую».

«В 2020 году ОПЕК и Россия, видя замедление добычи сланцевой нефти в США из-за низкой доходности инвестиций, не упускают возможность и объявляют о новом сильном сокращении добычи. Одновременно следующий этап IPO компании Aramco обеспечивает ее желаемую оценку для инвесторов за пределами королевства (Саудовской Аравии. — Прим. Банки.ру). Захваченный врасплох, рынок нефти спешит покрыть короткие позиции, хеджеры стремятся закрыть позиции, плохо защищенные от высоких цен, и марка Brent возвращается к 90 долларам США за баррель», — описывает банк потенциально допустимый сценарий.

«Для России это огромная выгода, причем не только для «Роснефти», но и для финансов страны в целом: бюджет 2019 года был сбалансирован исходя из цены марки Urals в 49 долларов. Акции «Роснефти», крупнейшей нефтяной компании России, взлетают на 50%», — рассуждают в Saxo.

Мировая индустрия зеленой энергетики в 2020 году страдает от чрезмерной шумихи и низкой доходности инвестиций, но увеличение внимания к климатической политике во всем мире продолжает повышать долгосрочный интерес к электромобилям и средствам контроля выбросов на транспорте, не исключают в банке.

Там считают, что Россия в результате такой тенденции окажется в выигрыше на двух фронтах. Во-первых, как крупнейший в мире поставщик палладия, используемого в автомобилях для улучшения качества воздуха. В 2019 году палладий был одним из самых быстрорастущих сырьевых товаров, указывают в Saxo. «К новому скачку в 2020 году его приводят триумфальный приход демократов в Белый дом и ужесточение норм выбросов в Индии», — описывают гипотетическую ситуацию аналитики.



«Второе направление — перевод аккумуляторных батарей для электротранспорта с кобальта на никель. Спрос на никель в 2020 году поднимается до небес. Правительства развитых стран субсидируют продажи электромобилей, и основные автопроизводители Германии, начиная полномасштабный переход на них, нуждаются в надежных поставках батарей. В то время как Индонезия ограничивает с января 2020 года экспорт никелевой руды, чтобы поддержать свою металлургию, российская ГМК «Норильский никель» наслаждается ростом спроса и цен. Как и у «Роснефти», ее акции дорожают на 50%», — предполагает одно из «шокирующих предсказаний».