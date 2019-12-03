Занявшая недавно пост президента Европейского центробанка Кристин Лагард, которая ранее поддерживала отрицательные ставки в еврозоне, может неожиданно развернуть монетарный курс в обратную сторону. Такого хода событий не исключает Saxo Bank, опубликовавший свои десять «шокирующих предсказаний» на 2020 год.

Как поясняется в «шокирующих предсказаниях» (суть приводится в релизе банка), «они касаются в основном серии маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть весьма мощной ударной волной. Хотя эти предсказания не представляют собой официальных рыночных прогнозов Saxo на 2020 год, они предупреждают, что многие инвесторы могут заблуждаться, оценивая вероятность наступления вышеупомянутых событий как пренебрежимо малую».

«Несмотря на введение прогрессивной схемы, которое ослабило негативные последствия отрицательных ставок, (европейские) банки все равно на пороге кризиса. Они находятся в сложной экономической и финансовой обстановке: сверхнизкие ставки, усиление регулирования по правилам «Базель IV» (которые снова уменьшат доходность собственного капитала) и конкуренция со стороны финтех-компаний на нишевых рынках. Совершенно неожиданно в начале 2020 года новый президент ЕЦБ Кристин Лагард, которая ранее поддерживала отрицательные ставки, делает разворот и объявляет, что монетарная политика исчерпала свои возможности. Она указывает, что длительное сохранение отрицательных ставок по депозитам может серьезно повредить банковскому сектору Европы. Чтобы заставить правительства стран еврозоны, особенно Германии, перейти к фискальному стимулированию экономики, ЕЦБ разворачивает свой монетарный курс и 23 января поднимает ставки. Вскоре происходит еще одно поднятие, которое выводит учетную ставку снова в ноль, а к концу года даже в небольшой плюс», — описывают потенциально возможный сценарий аналитики Saxo Bank.

Напомним, Центробанк РФ в опубликованном накануне «Обзоре финансовой стабильности» за II—III кварталы 2019 года написал, что на текущий момент влияние отрицательных процентных ставок в еврозоне на прибыль российских банков незначительное (потери от размещения средств в европейские активы с отрицательной доходностью соответствуют 1% прибыли банковского сектора), однако последствия могут быть более существенными в случае дальнейшего ухудшения ситуации в еврозоне или при переходе ставки Федеральной резервной системы США в отрицательную зону.



Другие допущения Saxo Bank в рамках «шокирующих предсказаний» включают получение Россией преимуществ в следующем году и в черной, и в зеленой энергетике, крутую девальвацию доллара во всем мире, лидерство нефтегазовой отрасли в 2020 году при «тревожных звонках» в индустрии чистой энергетики, приближающийся дефолт ЮАР, изменение системы налогообложения бизнеса в США в пользу внутреннего производства, предпосылки для социального и экономического кризиса в Швеции, победу демократов на выборах в США, запуск процедуры выхода Венгрии из Евросоюза, создание в Азии новой резервной валюты для освобождения от долларовой зависимости.