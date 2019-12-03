Совфед планирует рассмотреть документ 11 декабря.
Совет Федерации планирует рассмотреть закон об электронных трудовых книжках 11 декабря, сенаторы поддержат документ, сказал РИА Новости во вторник глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Ранее Госдума приняла закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек.
«Наш комитет дал положительное заключение на закон, сохранность данных на электронных трудовых книжках выше, чем на бумажных, которые могут быть утрачены», — сказал сенатор.
По его словам, «Совфед планирует рассмотреть документ 11 декабря».
Согласно инициативе, с 2021 года работодатели будут вести на бумажном носителе трудовые книжки только тех работников, которые до конца 2020 года напишут соответствующее заявление. Остальным книжки выдадут на руки, а все новые сведения будут хранить в электронном виде.
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