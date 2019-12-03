Сбербанк в рамках своей экосистемы в 2020 году запустит сервис по поиску вакансий для людей с ограниченными возможностями. Об этом журналистам сообщила директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Александра Алтухова.

«Мы хотим сделать вместе с нашими партнерами сервис по предложению работы, потому что работа — очень важный аспект для клиентов с инвалидностью, — сказала она. — И мы хотим вместе с партнерами сделать сервис, где мы могли бы показывать подходящие вакансии, и таким образом [помочь] трудоустроиться».

По ее словам, сервис будет запущен в следующем году. «И это, конечно, с нашими ближайшими компаниями, входящими в нашу группу, в рамках экосистемы», — уточнила Алтухова.

Говоря о работе по повышению доступности финансовых услуг, она отметила, что в настоящее время 45% отделений банка оборудованы для людей с ограниченными возможностями. При этом Сбербанк работает над увеличением числа таких офисов, уточнила Алтухова.