Сбербанк будет предлагать в 2020 году новый инструмент — кредит с применением «золотой акции», рассказал вице-президент по инвестиционной деятельности Сбербанка, председатель совета директоров «Сбербанк инвестиции» Оскар Рацин. Банк получит больше контроля над клиентами при сделках, которые он считает рискованными, пишет РБК .

«Одна из наших задач — в сделках, в которых банк берет повышенный риск, иметь повышенную степень контроля. И мы предполагаем запустить в следующем году продукт, который мы называем «золотая акция». Там, где есть у Сбербанка повышенный риск, «золотая акция» позволяет нам заключать в корпоративный договор с клиентом какие-то меры контроля», — заявил Рацин.

«Золотая акция» той или иной компании дает ее обладателю право контролировать решения ее руководства. Банк получает возможность участвовать в принятии решений. По словам Рацина, если решения идут в нарушение договоренностей, у кредитной организации есть право вето.

Задача Сбербанка — построить системную работу с повышенным риском в портфеле, уточнил его вице-президент. Так как банк берет больший риск, он хочет и контролировать принятие решений, ведение бизнеса в большей степени.

Но Сбербанк не хочет подменять собой управленческие команды компаний-заемщиков, «потому что, в принципе, мы кредитуем те бизнесы, в которых есть успешная история создания стоимости, рост этой стоимости, эффективное управление», подчеркнул Рацин. Банк хочет иметь возможность «быть услышанным».