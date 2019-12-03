Банк «Русский Стандарт» во вторник, 3 декабря, погасил в полном объеме субординированный кредит на сумму 5 млрд рублей, полученный в 2009 году от ВЭБа. Об этом сообщают в «Русском Стандарте».

По словам председателя совета директоров банка Рустама Тарико, «участие в государственной программе докапитализации с помощью субординированных кредитов «ВЭБ.РФ» было своевременно и важно» для «Русского Стандарта» как для одного из крупнейших банков, работающих с населением.



«При поддержке правительства «ВЭБ.РФ» помог банковскому сектору в непростой для него период, который к настоящему времени успешно пройден. Полученные после возврата субординированного депозита средства будут направлены в Фонд национального благосостояния. Сегодня «ВЭБ.РФ» продолжает активно взаимодействовать с коммерческими банками, в том числе через совместную поддержку крупнейших проектов в инфраструктуре, промышленности высоких переделов, экспорта и экономики городов», — комментирует первый заместитель председателя «ВЭБ.РФ» Михаил Полубояринов.

