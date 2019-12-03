Почта Банк со 2 декабря начал выдавать в точках обслуживания в Приморском крае социальную банковскую карту «Приморец», говорится в сообщении кредитной организации. Карта предназначена для льготных категорий граждан и позволяет получать скидки при покупках в торговых сетях, магазинах, аптеках, оплачивать проезд в общественном транспорте, а также получать пенсионные и социальные выплаты.

Карта «Приморец» выпускается на базе платежной системы «Мир» к сберегательному счету и обслуживается бесплатно. Ее можно бесплатно пополнять с карты любого другого банка при сумме более 10 тыс. рублей. Держатели карты могут вносить и снимать денежные средства с карты без комиссии в банкоматах Почта Банка, группы ВТБ и специальных POS-терминалах банка в почтовых отделениях региона.

Для получения карты необходимо предъявить паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий льготный статус. Для граждан, испытывающих трудности с передвижением, банк организует доставку карт на дом.