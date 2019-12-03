Платежная система Contact опровергла информацию о приостановке денежных переводов в Таджикистан. Сейчас система работает в штатном режиме без перебоев, говорится в пресс-релизе компании.

Ранее издание РБК сообщило, что системы денежных переводов Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан .



«Информация о том, что денежные переводы Contact в Таджикистан были приостановлены, не соответствуют действительности. Переводы не прекращались с вступлением в силу 3 декабря 2019 года нового Порядка трансграничного перевода денежных средств и деятельности платежных систем, осуществляющих такие переводы на территории республики», — говорится в сообщении.

В соответствии с Порядком все трансграничные переводы Таджикистана с выдачей наличных денежных средств без открытия счета осуществляются через Национальный процессинговый центр Национального банка Таджикистана, уточняют в компании.

«Contact своевременно завершила все необходимые настройки, а также открыла в Национальном банке корреспондентские счета, необходимые для осуществления денежных переводов согласно изменениям в законодательстве Республики Таджикистан. В результате переход на работу через Национальный процессинговый центр был осуществлен в срок. Система продолжила осуществлять отправку и выплаты денежных переводов на территории республики в штатном режиме без перебоев», — отмечается в релизе.

Изменения касаются только трансграничных переводов с Республикой Таджикистан с выплатой наличных денежных средств без открытия счета и не затронут остальные переводы и платежи через систему Contact, говорится в сообщении.



Также действует услуга пополнения карт Корти Милли, Visa и Mastercard, эмитированных банками Республики Таджикистан. Услуга доступна как офлайн в сети пунктов обслуживания Contact, так и онлайн на сайте.