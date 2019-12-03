Первый зампред Банка России Ксения Юдаева не видит серьезных предпосылок к торможению экономического роста России. Об этом она заявила журналистам, передает ТАСС.

«Я не вижу очень уж таких серьезных тенденций к торможению роста в настоящий момент. Темпы роста у нас низкие, действительно. В первых двух кварталах мы наблюдали некоторое замедление, сейчас оно уже, видимо, закончилось. В следующем году выходим, по нашим прогнозам, что называется на потенциальные темпы роста. То есть ситуация такая — рост есть, но рост небольшой», — сказала она.

Согласно базовому сценарию Банка России, с учетом слабой экономической активности, наблюдавшейся с начала текущего года, рост российской экономики в 2019 году составит 0,8—1,3% после 2,3% в 2018 году.

Ранее первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов не исключал, что рост российской экономики в текущем году окажется выше заложенных в прогнозе 1,3%. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявлял, что рост ВВП на 1,3% по итогам года труднодостижим, несмотря на позитивные данные третьего квартала.