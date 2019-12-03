Операторы попросили законодательно ввести запрет на использование данных их абонентов компаниями, которые устанавливают на сетях оборудование для исполнения так называемого закона о суверенном Рунете. Об этом РБК рассказали четыре собеседника.

По словам одного из них, сейчас сохранность данных, которые обрабатываются в рамках закона, ничем законодательно не обеспечена, и те, кто кроме операторов будут иметь к ним доступ, теоретически смогут использовать эти данные в своих коммерческих целях.

Ранее источники РБК сообщали, что крупнейшие операторы Уральского федерального округа («Ростелеком», МТС, «МегаФон», «ВымпелКом», «ЭР-Телеком Холдинг» и «Екатеринбург-2000») начали тестировать на своих сетях оборудование от компании «РДП.РУ». Завершить тестирование планируется до конца года, после чего будет решаться вопрос о развертывании системы в других регионах. Для внедрения систем фильтрации трафика была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).

По словам экспертов, исходя из конструкции закона о суверенном Рунете, оборудование, которое должно быть использовано на сетях операторов связи, может собирать большие объемы как персональных данных, так и данных, попадающих под понятие «тайна связи». Требования о безопасности хранения данных, которые будет собирать предоставленное Роскомнадзором оборудование, и запрет на их распространение должны быть прописаны в законе или подзаконных актах, считают эксперты. В законе не прописано, как именно будут строиться взаимоотношения между оператором, поставщиком оборудования и центром управления сетью в части доступа к данным. По мнению экспертов, один из главных недостатков принятого закона — отсутствие раздела, посвященного рискам и ответственности за работоспособность сети.