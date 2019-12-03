Национальное бюро кредитных историй запускает масштабный проект по присвоению гражданам персонального кредитного рейтинга (ПКР). Об этом объявили в НБКИ, уточнив, что его партнерами по проекту стали банки, входящие в число лидеров рынка розничного кредитования .

Получая свой персональный кредитный рейтинг, являющийся производным инструментом кредитной истории, заемщик может посмотреть на себя «глазами банка», оценить «качество» своей кредитной истории и, самое главное, понять, на какие конкретно условия по кредитам банков он может рассчитывать, следует из сообщения бюро кредитных историй.



«Теперь, зайдя на сайт НБКИ, каждый гражданин, имеющий учетную запись на портале госуслуг, может не только получить свою кредитную историю, узнать число своего кредитного рейтинга, но и получить возможное персональное предложение от банков — участников проекта. При этом данное предложение может оказаться значительно интереснее его рыночных аналогов и содержать разнообразные бонусы. Чем выше значение ПКР, тем на более широкий спектр кредитов и лучшие условия может претендовать заемщик», — рассказывают в НБКИ, делая оговорку, что решение о предоставлении кредита остается на усмотрение каждого конкретного банка.



Два раза в год ПКР можно получить бесплатно, уточняют в НБКИ.



В настоящий момент к проекту присоединились Абсолют Банк, Альфа-Банк, Банк ДОМ.РФ, Киви Банк (карты рассрочки «Совесть»), Московский Кредитный Банк, МТС Банк, Почта Банк, Райффайзенбанк, «Ренессанс Кредит», Росбанк, Ситибанк, СКБ-Банк, Совкомбанк (карты рассрочки «Халва»), Тинькофф Банк, Уральский Банк Реконструкции и Развития, «Уралсиб».



В НБКИ считают, что в числе прочего знание своего ПКР будет стимулировать граждан лучше обслуживать свои обязательства.



«По сути, старт проекта ПКР ознаменует собой начало формирования стандартизированной оценки кредитного качества заемщиков», — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

«Проект НБКИ станет первой массовой попыткой открыто связать скоринговый балл и стоимость кредитов для потребителя», — отмечает первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Директор по развитию розничного бизнеса СКБ-Банка Алексей Луценко дал понять, что, например, по одному из кредитов этого финучреждения ставка для обладателей высокого ПКР будет на 1 процентный пункт ниже базовой ставки по этому кредиту.



В НБКИ в общей сложности содержится информация о примерно 4 тыс. кредиторов и 99 млн человек, в общей сложности там свыше 400 млн кредитных записей.