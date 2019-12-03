Крупнейший российский сотовый оператор МТС завершил сделку по продаже украинского оператора «ВФ Украина» компании Telco Solutions and Investments (подконтрольна азербайджанской телеком-компании Bakcell), говорится в сообщении МТС.

Сумма сделки составила 734 млн долларов, включая отложенный платеж на сумму порядка 84 млн долларов. В рамках сделки МТС продал через свою 100-процентную дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) 100% долю в компании Preludium B.V. (Нидерланды) — единственном акционере ПрАО «ВФ Украина».