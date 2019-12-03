Москвич может лишиться жилья из-за сделки с недобросовестным кредитором, оформленной как возвратный лизинг. Ситуацию прокомментировали , в частности, эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков».

Как рассказали в ОНФ, автомеханику Дмитрию Балашову понадобились деньги, чтобы раздать долги после болезни и смерти матери. Он увидел рекламу займа с низкой ставкой в ООО «Константа» и получил 3,1 млн рублей под залог квартиры. Балашов пропустил два платежа, но помнил, что по закону его не могут лишить единственного жилья. Но когда «Константа» подала в суд, выяснилось, что договор был не о кредите, а о финансовом лизинге. По словам мужчины, никто ему об этом не сказал. Теперь заемщик должен выплатить полную стоимость квартиры — 6,5 млн рублей — или выехать. Также он должен заплатить 1 млн рублей налога за «продажу» жилья.

«Вместе с тем сделки возвратного лизинга и обратного выкупа находятся вне регулирования Банка России. Семью могут выгнать из дома в любой момент», — отмечают в ОНФ.

«Сделки по форме обратного выкупа и возвратного лизинга (как недвижимости, так и автомобилей), к сожалению, в последнее время становятся все более распространенными. Эта проблема — в фокусе внимания Народного фронта уже более года. И с каждым днем лишившихся своего имущества граждан становится все больше. По сути цель таких сделок заключается не в предоставлении кредита, а в изъятии имущества граждан», — отмечает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

По мнению ОНФ, недобросовестные кредиторы пользуются правовым нигилизмом и низким уровнем финансовой грамотности потребителей. Ежегодные мониторинги программ по финансовой грамотности показывают, что 90% граждан подписывают документы в момент совершения сделок, не читая. Половина из них так поступают потому, что считают, что не смогут повлиять на изменение положений договора и все равно ничего в нем не поймут.



«Что касается ситуации с москвичом Дмитрием Балашовым, то после полной юридической экспертизы документов по оформлению сделки эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» будут готовы оказать ему правозащитную помощь и добиться признания ничтожности сделки», — уточнила Лазарева.

