Международный Коммерческий Банк с 3 декабря ввел вклад «Снежинка» .

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок — 370 дней. Доходность составляет 5,65% годовых.

Пополнение возможно не позднее 90 дней до окончания срока действия договора вклада. Размер дополнительных взносов неограничен.

Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов — в конце срока.

Предложение действует до 28 февраля 2020 года.