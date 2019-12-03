Темпы роста потребительского кредитования снизились до 14,2% в октябре к сентябрю 2019 года (17,1%) после вступления в силу ограничительных мер Банка России — показателя долговой нагрузки заемщика. Об этом говорится в аналитическом материале Министерства экономического развития «Картина кредитования. Октябрь 2019».

«Произошло торможение темпов роста потребительского кредитования после вступления в силу с 1 октября дополнительных ограничительных мер Банка России. Аннуализированный темп роста за месяц опустился до 14,2% месяц к месяцу… c 17,1%... Это обусловило замедление темпа роста к соответствующему периоду предыдущего года до 21,6% год к году после 22,7% год к году. В целом наблюдаемая динамика соответствует ожиданиям Минэкономразвития России», — говорится в докладе

Также МЭР отмечает замедление темпов роста ипотечного кредитования до 17,1% за октябрь против 18,1% за сентябрь этого года.