Сохранение текущего уровня ставок кредитования поддержит инфляцию на уровне ниже 3% в первом полугодии 2020 года. Об этом говорится в аналитическом материале Министерства экономического развития «Картина кредитования. Октябрь 2019».

«По оценке Минэкономразвития России, сохранение текущего уровня ставок по банковским кредитным продуктам предопределяет сохранение низкого уровня совокупного спроса и устойчивого закрепления инфляции ниже 3,0% в первом полугодии следующего года. Слабый уровень спроса находит подтверждение в том числе в динамике индекса PMI промышленности», — говорится в докладе.

Реакция банковского рынка на снижение номинальной ставки носит сдержанный характер, что может быть в том числе объяснено ростом уровня реальных ставок относительно начала года, отмечает ведомство.