Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий ЦБ полномочиями по установлению порядка раскрытия банками и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Документ был инициирован правительством РФ.

ЦБ также сможет утвердить единую форму раскрытия сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и порядок ее заполнения.

Как подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский, законопроект касается процедуры получения в банках справок, касающихся подтверждения доходов и имущественного состояния.

«Процедура получения и форма справки во всех банках разительно отличаются друг от друга, более того — информация, которая содержится в такого рода справках, тоже очень разительно отличается. Какие-то банки указывают технические счета, какие-то считают, что этого делать не нужно, некоторые не хотят суммировать, вычленять весь год целиком. В результате за неполноту информации отвечают лица, которые предоставляют эти справки в соответствии с требованием закона», — указал он.