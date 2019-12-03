Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар терял 2 копейки, а евро — 5 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,16 рубля (минус почти 2 копейки), курс евро — 71,07 рубля (минус 7 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, во вторник утром разнонаправленная динамика рубля может продолжиться. По ее словам, прогноз по курсу доллара в 64—65 рублей сохраняется, прогноз по курсу евро повышается до 70,7—71,5 рубля.

«До конца декабря на российскую валюту смотрим без особого оптимизма и ждем ухода курса как минимум в район 65», — прогнозировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.