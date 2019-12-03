Банк России позитивно относится к появлению страховых детективов. Об этом сообщила директор департамента страхового рынка Банка России Екатерина Адашева на Международной конференции «Барьер 2019».

«Очевидно, что для каждой из стадий предотвращения или уже расследования случаев страхового мошенничества важна хорошая доказательная база. Сейчас идет широкое обсуждение возможности введения института страховых детективов. Мы позитивно относимся к становлению этого института. Но это история не будет быстрой», — отметила она.

По ее словам, предшествовать появлению этого института будет большая законодательная работа. Не исключено, что определенные полномочия по расследованию страхового мошенничества получат сотрудники страховых компаний, например, фиксация фактов или сбор доказательной базы, чтобы у правоохранителей впоследствии был более качественный материал для дальнейшей работы.