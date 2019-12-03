Инфляционные ожидания населения снизились в ноябре до 8,3% с 8,6% месяцем ранее. Это минимальное значение с мая прошлого года, отмечается в очередном комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» .

Согласно заказанному Центробанком опросу ООО «инФОМ», в ноябре медианная оценка наблюдаемой населением инфляции за последние 12 месяцев снизилась на 0,7 процентного пункта, составив 8,7%.

За всю историю наблюдений только в апреле прошлого года оценки наблюдаемой и ожидаемой инфляции были ниже текущих, констатирует регулятор.

В ноябре респонденты реже отмечали рост цен на основные продукты питания и услуги. Сильнее всего снизилась частота упоминания жилищно-коммунальных услуг, сыра и колбас, рыбы и морепродуктов, бензина и сахара. Такие ответы респондентов согласуются со статистикой Росстата: в октябре снижались годовые темпы прироста цен на все основные компоненты потребительской корзины.

Краткосрочные ценовые ожидания предприятий изменились незначительно и находились вблизи минимальных значений с середины прошлого года. Предприятия связывали замедление темпов роста цен с двумя причинами. Во-первых, слабый спрос ограничивал возможность предприятий повышать цены. Во-вторых, растущая конкуренция заставляла оптимизировать бизнес-процессы и сокращать издержки.

Вмененная инфляция на четыре года вперед, заложенная в цены облигаций федерального займа, индексируемых на инфляцию (ОФЗ-ИН), в ноябре сохранилась на уровнях октября (около 2,8%).

Ожидания аналитиков по инфляции продолжили снижаться. «В октябре диапазон прогнозов инфляции на 2019 год, сделанных профессиональными аналитиками, продолжил снижаться, составив 3,4—3,7%. Ожидания инфляции на 2020 год отклонились вниз от 4%», — указывают в ЦБ.



По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2019 года, вероятно, сложится вблизи нижней границы прогнозного интервала в 3,2—3,7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5—4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем, ожидает регулятор.