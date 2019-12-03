Подконтрольная фонду Baring Vostok компания Evison Holdings Limited снизила 7 октября 2019 года долю в уставном капитале банка «Восточный» с 42,33% до 9,33%, говорится в материалах кредитной организации.

В начале сентября Арбитражный суд Амурской области удовлетворил требования «Восточного» об аресте более чем 334 млрд акций банка (41,6% уставного капитала), принадлежащих Evison Holdings Limited, в качестве обеспечительной меры по иску к Evison и Майклу Калви о взыскании в качестве убытков 9,8 млрд рублей.

Арбитражный суд Амурской области в мае обязал Evison Holdings, подконтрольной инвестиционному фонду Baring Vostok исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций банка «Восточный» кредитной организации компании «Финвижн холдингс» , бенефициаром которой является бизнесмен Артем Аветисян.

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом возбужденного в феврале 2019 года дела о хищении у «Восточного» 2,5 млрд рублей.