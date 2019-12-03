Банк ЗЕНИТ совместно с международной платежной системой Mastercard запустил программу лояльности Mastercard Бизнес-Бонус для держателей бизнес-карт, по которым начисляются бонусы за покупки.

Предприниматели могут использовать бонусы для получения скидок по более чем 50 предложениям от партнеров в категориях: бухгалтерия и финансы, все для офиса, транспорт и путешествия, реклама и продвижение, товары и услуги.

Для участия в программе держателям бизнес-карт Mastercard от Банка ЗЕНИТ необходимо зарегистрироваться на сайте и получить первые 30 приветственных бонусов. За каждую транзакцию от 500 рублей начисляется 1 бонус. Управлять бонусами и выбирать подходящие скидки от партнеров можно через удобный личный кабинет программы.

«Программы лояльности для малого и среднего бизнеса мало распространены, хотя запрос от предпринимателей на специальные предложения есть. Именно поэтому мы с Банком ЗЕНИТ разработали совместную версию программы Mastercard Бизнес-Бонус, в которой собрали наиболее востребованные клиентами Банка предложения, – комментирует Джемал Агрба, директор по развитию направления коммерческих продуктов Mastercard в России. – Программа Mastercard Бизнес-Бонус продолжает развиваться и держателей бизнес-карт Mastercard Банка ЗЕНИТ в будущем ждут новые предложения и скидки».

«Сегодня Банк ЗЕНИТ и Mastercard предложили предпринимателям еще один удобный и интересный инструмент, который поможет сократить расходы на ведение бизнеса. Уверен, что такая программа сделает еще более популярными безналичные платежи с использованием бизнес-карт нашего банка», – отметил директор по развитию бизнеса блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Корендо.