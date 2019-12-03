Возможное повышение страхового возмещения по вкладам с 1,4 млн до 10 млн рублей для граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, не приведет к росту отчислений банков в фонд обязательного страхования вкладов Агентства по страхованию вкладов (АСВ), сообщили в пресс-службе АСВ.

«Прогнозируемый рост страховой ответственности агентства и потенциальные страховые выплаты не потребуют дополнительных финансовых затрат и могут быть обеспечены за счет текущих поступлений для банков в фонд обязательного страхования вкладов без повышения ставок отчислений», — сказали в АСВ. Там пояснили, что временно высокие остатки, превышающие 1,4 млн рублей и образовавшиеся в результате социально значимых событий в жизни граждан, таких как реализация жилого помещения, получение наследства, выплата возмещения ущерба, не имеют значимого размера на балансах банков, «являются разовыми и нетипичными для массового вкладчика».

Лимит расширенного страхового возмещения до 10 млн рублей планируется распространить на временно высокие остатки, образовавшиеся за три месяца до страхового случая на счетах вкладчиков в результате особых жизненных обстоятельств, отметили в агентстве.

Законопроект также предлагает распространить гарантии системы страхования вкладов на некоммерческие организации (НКО) социальной направленности. Так, предлагается распространить страховую защиту на НКО — исполнителей общественно полезных услуг, а также на предоставляемую с 1 января юридическим лицам — малым предприятиям страховую защиту и на вклады некоммерческих организаций отдельных организационно-правовых форм. Максимальный размер возмещения по вкладам некоммерческих организаций предлагается установить на действующем уровне — в размере 1,4 млн рублей.

В АСВ добавили, что также оценивалась потенциальная нагрузка на фонд обязательного страхования вкладов в случае принятия законопроекта. Потенциальное увеличение страховой ответственности агентства в связи со страхованием вкладов социальных НКО прогнозируется на уровне 0,1—0,3% от текущего размера (18,4 трлн рублей).