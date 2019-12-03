Китайская компания Alibaba привлекла 13,17 млрд гонконгских долларов (около 1,7 млрд долларов) в рамках дополнительного размещения на Гонконгской бирже, сообщает Reuters.



Гонконгская биржа разрешила компании разместить дополнительные 75 млн акций по цене 176 гонконгских долларов (около 22 долларов) за одну ценную бумагу.

20 ноября Alibaba привлекла 12,9 млрд долларов, проведя вторичное размещение акций (SPO) на Гонконгской бирже. Это размещение стало крупнейшим для Гонконга за последние девять лет.

В 2014 году Alibaba привлекла 25 млрд долларов в ходе первичного размещения акций (IPO) в Нью-Йорке.

Alibaba Group является одной из крупнейших в мире компаний в области интернет-коммерции. Она основана в 1999 году китайским бизнесменом Джеком Ма. Ее капитализация в 2018 году составила около 500 млрд долларов.