ВТБ первым на рынке выдал ипотечный кредит в рамках сервиса VR-ипотека, сообщает пресс-служба кредитной организации. Сделка по приобретению квартиры в Санкт-Петербурге была оформлена клиентом из Красноярска.

«Сервис VR-ипотека позволяет в очках виртуальной реальности (virtual reality) оценить все характеристики объекта недвижимости: месторасположение на карте города, инфраструктуру (детские и смотровые площадки, удаленность от метро и социальных объектов), планировку и возможный детальный дизайн комнат. Во время VR-сеанса клиента сопровождает виртуальный консультант, который подробно рассказывает о квартире, а также озвучивает условия ипотечного кредитования», — говорится в релизе.

В рамках проведенной сделки заемщик выбрал квартиру в ЖК «Философия на Московской» и приобрел ее у компании «Петербургская Недвижимость», одного из ключевых партнеров ВТБ в регионе.

ВТБ впервые представил новое решение с использованием технологии virtual reality в рамках Петербургского международного экономического и Московского урбанистического форумов. VR-ипотека в пилотном режиме запущена в Москве, Якутске, Красноярске и Екатеринбурге.



Благодаря VR-очкам клиенты могут выбрать и приобрести с помощью ипотечного кредита понравившуюся недвижимость у аккредитованных застройщиков ВТБ в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре и Калининграде. В рамках пилотного проекта представлены порядка 100 аккредитованных объектов банка.