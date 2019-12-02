Более половины россиян позитивно оценивают ситуацию в стране; текущая доля положительных оценок — 57% — является одним из самых высоких значений за год, при этом скептично настроены 35% респондентов. Такие данные мониторингового исследования представил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

По данным ВЦИОМ , каждого второго россиянина устраивает жизнь, которую он ведет. Значение в 50% является максимальным за прошедший год. О частичной удовлетворенности сообщают 25% респондентов; не удовлетворены своей жизнью 22% россиян.

Доля респондентов, которые опасаются ухудшения своей жизненной ситуации в ближайший год, снизилась: пессимистичные оценки ближайшего будущего декларируют 23% россиян. Сравнительное большинство (41%) заявляют, что не ожидают изменений. Оптимистичный прогноз — у 25% опрошенных.

Почти половина опрошенных (48%) думают о своем будущем с беспокойством и тревогой, но есть тренд на снижение показателя. За последние месяцы уровень тревожности снизился на 3 процентных пункта. Примерно каждый четвертый (26%) заявил об оптимистичных оценках своего будущего, а 23% не испытывают ни оптимизма, ни беспокойства.



Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проведены 30—31 октября 2019 года «по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров», в них приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет, указано в справке к исследованию.