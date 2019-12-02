Продажи в интернет-магазинах за три дня «черной пятницы», которая проходила в России с 29 ноября по 1 декабря, выросли до 22,3 млрд рублей против 17,4 млрд рублей за аналогичный период 2018 года, пишет РБК . Об этом сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Самыми активными участниками акции стала молодежь в возрасте от 25 до 34 лет (25% от всей аудитории), за ними следуют люди от 35 до 44 лет (21,9%), затем — от 45 до 54 лет (19,2%), далее — от 18 до 24 лет (13,1%), на россиян от 55 лет и старше приходится 12,2%. Средний чек россиянина составил 1 039 рублей. Большинство покупок совершались в магазинах одежды, обуви и аксессуаров — на них пришлось около 47% от общего оборота акции, здесь в среднем люди отдавали по 1 398,41 рубля.

На интернет-площадке «Настоящая черная пятница» (b-friday.com) назвали самой популярной акцию «Перекрестка»: здесь продавали товары по одному рублю. Также в топе по скидочным предложениям оказались «М.Видео» и Re-Store, интернет-магазин «Ростелекома» и онлайн-игры World of Warships. Среди посетителей мужчин оказалось 59,1%, женщин — 40,9%.

На площадку blackfridaysale чаще всего заходили люди в возрасте 25—34 лет — почти 40% от общего числа посетителей сайта. Россиян в возрасте 45 лет и старше оказалось на площадке всего 16,1%, а 17,9% пришлись на посетителей в возрасте 18—24 лет, 25,2% — в возрасте 35—44 лет.

Онлайн-площадка Ozon зафиксировала в два с половиной раза больше заказов, чем в «черную пятницу» прошлого года, а средний чек составил 2 675 рублей.

В онлайн-магазине Perekrestok.ru в первые два дня акции «черная пятница» число заказов увеличилось на 40—50% по сравнению с обычными днями в ноябре. Вдвое также увеличилось количество заказов в интернет-магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо»: средний чек россиян здесь составил 11 тыс. рублей.