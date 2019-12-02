Дополнительную ставку взносов, уплачиваемых банками в фонд страхования вкладов, могут установить по депозитам в иностранной валюте, доходность которых на 1—1,5 процентного пункта выше базового уровня доходности вкладов в соответствующей валюте (вместо текущего интервала превышения в 2—3 п. п.), а повышенную дополнительную ставку — при превышении более чем на 1,5 п. п. (вместо 3 п. п.). Об этом говорится в подготовленном Центробанком «Обзоре финансовой стабильности» за II—III кварталы 2019 года .

«Для сдерживания рисков роста валютизации пассивов кредитных организаций… Банк России совместно с Минфином планирует предложить законодательные изменения, чтобы снизить пороговые значения превышения базового уровня доходности вкладов (БУДВ) по вкладам в иностранной валюте, определяющие уплату дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов. Согласно данным предложениям, дополнительная ставка будет уплачиваться при превышении ставкой банка БУДВ на 1—1,5 п. п. (вместо текущего интервала от 2 до 3 п. п.), повышенная дополнительная ставка — при превышении более чем на 1,5 п. п. (вместо 3 п. п.)», — сообщается в обзоре.

Напомним, для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности вкладов , ставка отчислений в ФСВ составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки.



В марте этого года стало известно, что ЦБ намерен ужесточить подход к высоким ставкам по вкладам . Тогда сообщалось, что регулятор хочет обязать банки платить дополнительные взносы в случае превышения ставок по депозитам на величину от 1,15 до 1,7 п. п. и повышенные дополнительные взносы — в случае превышения на 1,7 п. п. и более.